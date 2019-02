Seniorenheimbewohner beobachten Vögel

Im Seniorenzentrum "Martin Luther" in Streitberg findet am Dienstag, 19. Februar, ab 14 Uhr der Auftakt zum Projekt "Alle Vögel sind schon da" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sowie der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung statt. Referentin ist Kathrin Lichtenauer, Projektkoordinatorin beim LBV. Sie referiert für Bewohner, Angehörige, Betreuer und Interessierte zum Thema "Vögel". Anschließend wird im Park des Seniorenzentrums eine Vogelfutterstation aufgestellt. Langfristig soll das Projekt an die hauseigene Gartengruppe "Die Frankengartler" angegliedert werden. red