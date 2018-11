Seniorengymnastik und Adventsfeier

Am Mittwoch, 28. November, entfällt die BRK-Seniorengymnastik in Münnerstadt. Die nächste Gymnastikstunde findet dann wieder am Mittwoch, 5. Dezember, in der Zehntscheune statt. Am Samstag, 1. Dezember, sind die Teilnehmer zur traditionellen Weihnachtsfeier in den Hubertushof eingeladen. Beginn der Feier ist um 19 Uhr. Anmeldungen nimmt Rosina Eckert unter Tel.: 09733/3764, entgegen. sek