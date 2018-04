Seniorengruppe besucht Ausstellung

"100 Jahre Black and White", so lautet das Motto der diesjährigen großen Kunstausstellung in den Räumen des Golfclubs Bad Kissingen. Das veranlasste die Seniorengruppe "Mach mit", am Mittwoch, 25. April, ihren Filmnachmittag zu streichen und stattdessen mit der Galeristin und Kuratorin Elisabeth Hirnickel eine Führung durch diese Ausstellung zu unternehmen. Dort sind neben Einzelexponaten des Expressionismus auch Surrealisten vertreten sowie die Klassische Moderne. Auch die neuere deutsche Kunst ist gut vertreten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Golfclub. Dort besteht anschließend auch die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen über die Ausstellung zu sprechen und Fragen an die Kuratorin zu stellen. Um 14.15 Uhr wird am Berliner Platz ein Kleinbus stehen und jene Ausstellungsbesucher zum Golfhaus bringen, die keine Fahrmöglichkeit haben. Anmeldung ist beim Mehrgenerationenhaus, Tel.: 0971/699 33 81, bis spätestens Montag, 23. April, erforderlich. sek