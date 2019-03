Seniorenfilm mit Heinz Rühmann

Das Mehrgenerationenhaus zeigt am Mittwoch, 27. März, den Film "Hauptmann Voigt" mit Heinz Rühmann. "Eine hervorragend gespielte Tragikomödie, aufgehellt durch komische Momente und warmen Humor, dicht in Milieuzeichnung und Atmosphäre, eine satirische Lektion über die Allgewalt der Uniform in Preußen, die eine Weltanschauung ad absurdum führt" heißt es in der Filmkritik. Kaffee und Kuchen gibt es bereits ab 14.30 Uhr, der Film wird kurz vor 15 Uhr gestartet und dauert 94 Minuten. Alle anderen "Mach mit"-Senioren treffen sich wie üblich wieder montags zur Gymnastik, donnerstags zum Veeh-Harfen-Ensemble und freitags zum Singen mit Mila. sek