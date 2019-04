Seniorenfilm mit Heinz Erhardt

Das Mehrgenerationenhaus zeigt am Mittwoch, 24. April, einen Seniorenfilm von 1958 mit Heinz Erhardt. Kaffee und Kuchen stehen ab 14.30 Uhr bereit, der Film wird kurz vor 15 Uhr gestartet und dauert 87 Minuten. Am Freitag, 26. April, trifft sich der Singkreis um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Das Veeh-Harfen-Ensemble pausiert in der zweiten Osterwoche. sek