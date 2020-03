Seniorenfilm im Rathaus

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im November kommt nun der zweite Film am Mittwoch, 11. März, 15 Uhr, in den Rathaussaal (barrierefrei). Zum Inhalt: Besorgt verfolgt die Familie von Niko mit, wie sein an Alzheimer erkrankter Papa Amandus mehr und mehr seine Erinnerung verliert. Einzig sein Venedigaufenthalt vor einigen Jahrzehnten, bei dem er seine Frau kennengelernt hatte, bleibt dem ehemaligen Tierarzt stets lebendig im Gedächtnis. Weil sie befürchtet, ihr Opa könne ins Pflegeheim abgeschoben werden, büxt die elfjährige Tilda mit Amandus aus und macht sich auf dem Weg nach Venedig. Begleitpersonen zu der Filmvorführung sind eingeladen. Es gibt keine Altersbeschränkung. Getränke werden in der Pause angeboten. Der Seniorenbeauftragte Wolfgang Hasselkus gibt zu Beginn der Veranstaltung ein Klavierstück von Chopin. Der Titel des Films kann im Seniorenbüro unter Telefon 09563/549589 erfragt werden. red