Seniorenfasching in Eggolsheim

Die Mitbürger ab 60 Jahren aus Eggolsheim und seinen Ortsteilen sind am Samstag, 2. März, ab 14 Uhr in den Veranstaltungssaal der Eggerbachhalle eingeladen. Ein Faschingsnachmittag mit bunter Unterhaltung wird geboten. Eine besondere Einladung ergeht an alle Bürger des Marktes Eggolsheim, die zwischen dem 28. Januar 2018 und 2. März 2019 ihren 70. Geburtstag feierten oder noch feiern werden. Für sie wurde eine kleine Überraschung vorbereitet. Hallenöffnung ist um 13 Uhr. Es gelten folgende Abfahrtszeiten an den Bushaltestellen: Neuses 13 Uhr; Tiefenstürmig 13.10 Uhr; Bahnhofsiedlung 13.05 Uhr; Götzendorf 13.15 Uhr; Unterstürmig 13.10 Uhr; Drügendorf 13.20 Uhr; Bammersdorf 13.15 Uhr; Drosendorf 13.25 Uhr; Rettern 13.20 Uhr; Weigelshofen 13.30 Uhr; Kauernhofen 13.25 Uhr; Schirnaidel 13.30 Uhr. Die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr. red