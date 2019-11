Seniorenfahrten der Freizeitfreunde

Die Kultur- und Freizeitfreunde setzen auch 2020 ihre Seniorennachmittage - jeweils mit Bus - fort: Am 13. Februar geht es zur Ernstfarm bei Coburg; am 12. März wird die Kommunbräu in Kulmbach besucht; der Berggasthof Blockhütte bei Sonneberg ist am 16. April das Reiseziel; am 8. Mai geht es zur Hofbrauerei Rosenau, am 28. Mai nach Weiher/Viereth und am 25. Juni nach Schederndorf. Ausschreibungen liegen im Angerstübla aus. red