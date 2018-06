Seniorenfahrt zum Bibelgarten

sek



Die Thüringer Hütte ist eines der Ziele der diesjährigen Seniorenfahrt für die Orte Premich , Gefäll und Stangenroth. Dort wird eine Kaffeepause eingelegt. Bevor die Teilnehmer weiter nach Sondheim fahren, beten sie in der Kapelle vom Franziskusweg eine Andacht. In Sondheim wurde vor einigen Jahren ein Bibelgarten angelegt. Bei einer zirka 40-minütigen Führung erfahren die Teilnehmer einiges über die Entstehung und den Sinn dieser Anlage. Im Weimarischen Hof kehren die Teilnehmer zum Abendessen ein und lassen den Tag ausklingen. Abfahrt ist an den üblichen Haltestellen um 13 Uhr in Premich, um 13.05 in Gefäll und um 13.10 Uhr in Stangenroth. Die Kosten für die Busfahrt und den Bibelgarten werden im Bus eingesammelt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte melden sich bis Montag, 9. Juli, im Pfarrbüro Premich unter Tel.: 09701/280 zu den üblichen Öffnungszeiten. Der Veranstalter teilte außerdem mit, dass alles barrierefrei ist.