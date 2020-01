Seniorenfahrt und Märchenstunde

Die erste Seniorenfahrt der Malteser im

Neuen Jahr führt nach Strahlungen. Nach dem Mittagessen lassen sich die Teilnehmer von Märchenerzählerin Heidi Andriessens ins Reich der Sagen und Fabeln entführen. Abfahrt ist am Montag, 13. Januar, um 11.30 Uhr am Berliner Platz. Ein Zustieg ist bereits um 11.20 Uhr am Parkplatz am Kino möglich. Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 9. Januar, bei Brunhild Karl (Tel.: 0971/3673) oder Ingeborg Zimmermann (Tel.: 09732/1675). sek