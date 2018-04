Seniorenfahrt nach Waldsassen

Für die ganztägige Seniorenfahrt am Mittwoch, 16. Mai, nach Waldsassen und Konnersreuth sind noch einige wenige Plätze frei. Beginn der Fahrt ist um 8 Uhr in Marktzeuln, weitere Einstiegsorte sind Lettenreuth, Schwürbitz und Hochstadt mit den Ortsteilen. Rückkunft ist um 20.30 Uhr. In Waldsassen wird auf der Hinfahrt die Kappl besucht, in der Basilika Waldsassen und in der berühmten Bibliothek erhält die Gruppe eine Führung. Das Mittagessen wird im Haus St. Joseph in Waldsassen eingenommen. Danach geht die Fahrt nach Konnersreuth. Im Theresianum widmet sich ein Film dem Leben von Therese von Konnersreuth. Kaffeetrinken im Gasthof Schiml schließt sich an. Anmeldung im Pfarrbüro Marktzeuln unter Telefon 09574/290. red