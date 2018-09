Seniorenfahrt nach Sargenzell

Die Seniorenfahrt der Nüdlinger Pfarrgemeinde am Dienstag, 25. September, führt zum Bibelgarten in Sondheim v. d. Rhön und zum Sargenzeller Früchteteppich. Abfahrt ist um 11.50 Uhr an der Kirche in Haard und um 12 Uhr am Heimatmuseum in Nüdlingen. Zum Abendessen wird um 17.30 Uhr im Gasthof "Biber" in Speicherz eingekehrt. Anmeldungen werden im Pfarrbüro entgegengenommen. sek