Seniorenfahrt nach Bad Elster

Die BLLV-Senioren treffen sich am Donnerstag, 19. April, zur Fahrt nach Bad Elster. Am Vormittag wird alternativ der Besuch des Musikinstrumentenmuseums oder des Historischen Sägewerks in Markneukirchen angeboten. Nach der Stadtführung in Bad Elster am Nachmittag besteht die Möglichkeit ein Konzert des Sächsischen Polizeiorchesters im Musikpavillon zu besuchen.Zu beachten sind die geänderten Abfahrtszeiten: Steinberg 7.45 Uhr, Kaulangerstraße in Kronach um 7.55 Uhr und am Kaulanger um 8 Uhr. Weitere Zusteigemöglichkeiten nach Absprache. red