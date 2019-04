Seniorenfahrt führt nach Hof

Die VHS-Seniorenfahrt findet immer am zweiten Donnerstag im Monat statt. Am Donnerstag, 11. April, fährt der VHS-Seniorenkreis nach Hof zum Besuch des Bürgerparks Theresienstein mit Botanischem Garten. Ein gemeinsames Abendessen auf der Rückfahrt ist geplant. Die Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Parkhaus/Friedhofstraße und um 13.35 Uhr am Hochhaus/ Kreuzberg. Die Fahrt findet mit einer Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen statt. Jeder ist willkommen. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach oder per Internet www.vhs-kronach.de, 09261/60600 bis einschließlich Dienstag, 9. April. red