Seniorenfahrt der Kulturfreunde

Die Kultur- und Freizeitfreunde setzen auch 2019 ihre Seniorennachmittage an Donnerstagen fort. Am 10. Januar wird die Brauerei Grasser in Huppendorf und am 14. Februar die Ehrenburg in Coburg besucht. Der Gasthof "Rennerwald" in Grub am Forst mit Freigehege und Fischteich sind am 14. März und die Plassenburg in Kulmbach am 11. April das Reiseziel. Die fünftägige Busfahrt nach Ostfriesland, mit Besuch der Insel Norderney und dem Besuch der Meyerwerft in Papenburg, findet von Samstag, 15., bis Donnerstag, 19. Juni, statt. Ausschreibungen liegen im "Angerstübla" aus oder können bei Georg Müller, Telefon 09573/1062, angefordert werden. red