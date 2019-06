Neuses 12.06.2019

Seniorenclub macht einen Ausflug

Der Seniorenclub Neuses fährt am kommenden Mittwoch, 19. Juni, nach Ludwigsstadt und Lauenstein. Abfahrt ist um 11 Uhr an der Kirche in Neuses. Es sind noch Plätze frei. Seine Teilnahme kann man bei H...