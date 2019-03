Seniorenclub fliegt aus

Wie die leitende Betreuerin Monika Schnell vom Seniorenclub Johannisthal mitteilt, ist bei den Veranstaltungen des Vereins eine Terminänderung eingetreten. Der in der Planung vorgesehene Treff für die nächste Veranstaltung am Mittwoch, 10. April, entfällt. Dafür wird am Mittwoch, 24. April, eine Osterbrunnenfahrt in die Fränkische Schweiz stattfinden. Vorgesehen sind eine Besichtigung der Osterbrunnen in Heiligenstadt, Ebermannstadt und Bieberbach und außerdem auch eine Kaffeepause beziehungsweise ein Abendessen. Die Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Brunnen in der Ortsmitte von Johannisthal. Anmeldungen können bei Monika Schnell, Telefonnummer 09264/598, erfolgen. red