Seniorenclub blickt zurück

Zu seiner Jahresversammlung lädt am morgigen Donnerstag der Seniorenclub 72 alle Mitglieder und interessierten Bürger ein. Im Mittelpunkt stehen der Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden sowie die Terminplanung für die kommenden Monate. Dem offiziellen Teil folgt der monatliche Gesellschaftsnachmittag. Für unterhaltsame Beiträge und das leibliche Wohl ist gesorgt. Beginn ist um 14 Uhr in der Gaststätte "Sternschnuppe". Senioren, die eine Fahrgelegenheit benötigen, werden von Malteser-Bussen abgeholt. Wer den Fahrdienst nutzen möchte, setzt sich mit der Vorsitzenden Renate Schrape, Telefonnummer 09572/2791, oder ihrem Stellvertreter Rudi Vogt (09572/3212) in Verbindung. bkl