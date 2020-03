Seniorenclub 72 bietet Geselligkeit und Information

Auch im vergangenen Jahr war der Seniorenclub 72 bemüht, älteren Bürgern mit Unterhaltung, Geselligkeit und Information Abwechslung vom Alltag zu verschaffen. Dies wurde bei der Hauptversammlung im Hotel "Gondel" deutlich. Bei den Wahlen wurden mehrere Posten neu besetzt.

Vorsitzende Renate Schrape erinnerte an die monatlichen Gesellschaftsnachmittage, die Faschingsfete und an den Jahresausflug zum Straußenhof im oberpfälzischen Kotzenbach. Beim achten Altenkunstadter Adventsbasar war der kleine Verein mit mehreren Aktionen vertreten. Als gelungene Sache bezeichnete die Vorsitzende das erste, von der Clubkasse spendierte Bratwurst-Essen: "Alle waren begeistert, deshalb werden wir auch in diesem Jahr dazu einladen."

Der Kreis zählt 42 Mitglieder, zwei Senioren sind im Berichtszeitraum verstorben. Der Kassenbericht verdeutlichte, dass das aus Mitgliedsbeiträgen, Aktionen und Spenden erwirtschaftete Geld nicht in den Sparstrumpf gesteckt wird, sondern zum großen Teil den Senioren bei Halbtagesfahrten und geselligen Zusammenkünften wieder zugute kommt. Bürgermeister Robert Hümmer appellierte an die Senioren, aktiv zu bleiben, so lange es geht: "Vor allem aber, bleiben Sie jung im Kopf."

Bei den Wahlen wurden Vorsitzende Renate Schrape und ihr Stellvertreter Rudi Vogt in ihren Ämtern bestätigt. Der Posten der Schatzmeisterin wurde mit Helga Judex neu besetzt. Dem Ausschuss gehören Hilde Gorille, Klaus Gorille, Berta Zeis, Gertrud Gebhardt und Renate Vogt an. Als Kassenprüfer fungieren Wolfgang Schrape und Margret Littmann.

Vorsitzende Renate Schrape informierte über den Jahresausflug am 4. Juni nach Coburg. Im Mittelpunkt steht die Besichtigung der Ernstfarm, die 1878/79 als Musterfarm nach englischem Vorbild errichtet wurde. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nimmt die Vorsitzende unter 09572/2791 entgegen. Der nächste Gesellschaftsnachmittag findet am Donnerstag, 2. April, um 14 Uhr im Hotel "Gondel" statt. bkl