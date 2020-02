Seniorenbüro hat viel vor

Das Herzo-Seniorenbüro lädt zu seinen nächsten Veranstaltungen ein. Eine leichte Wanderung mit Einkehr ist für Mittwoch, 26. Februar, geplant. Treffpunkt hierzu ist um 13.30 Uhr am Parkplatz des Freizeitbads "Atlantis".

Weiter geht es am Donnerstag, 27. Februar. Hier laden die ehrenamtlich tätigen "Herzo-Heinzelmännchen" ab 18 Uhr in das Martin-Luther-Haus zum nächsten Markttreffen der Nachbarschaftshilfe "Herzo-Tausch" ein. Am monatlich stattfindenden Markttreffen (jeden vierten Donnerstag im Monat) kann jeder teilnehmen, der materielle Dinge oder Dienstleistungen tauschen möchte. Im Gegensatz zu üblichen Tauschbörsen können hier nicht nur Gegenstände getauscht werden, sondern vor allem auch persönliche Fähigkeiten und Hilfestellungen.

Unter dem Titel "Wir binden Kränze für Frühling und Ostern" lädt die Gruppe "Stricken, Basteln, Nähen" zu einer Sonderveranstaltung am Freitag, 28. Februar, von 14 bis 17 Uhr ein. Material wird zum Unkostenbeitrag gestellt. Individuelle Dekoration ist mitzubringen. Aufgrund der stetig steigenden Teilnehmerzahl findet diese Veranstaltung aus Platzgründen in den größeren Räumen des "Generationenzentrums" statt. Sie wird außerdem am Donnerstag, 19. März, wiederholt. red