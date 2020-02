Seniorenbetreuung ist vorbildlich

"Wir leben in einer Zeit, die ständig Veränderungen mit sich bringt", sagte Vorsitzender Alfred Baumgärtner bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands.Nationale Problemfälle" sieht er vor allem hinsichtlich der Teilnahme behinderter Menschen am Alltagsgeschehen, sowie in der Rentenpolitik. "Wenn jemand ein Leben lang arbeitet und von seiner Rente nicht leben kann, ist etwas nicht in Ordnung." Die 700 000 VdK-Mitglieder in Bayern hätten eine starke gesellschaftliche Position. Es müsse mehr Druck auf die Politik ausgeübt werden.

Auf zur Demo nach München

Damit rief der Vorsitzende zur Teilnahme an einer Großdemo auf, die der VdK am 28. März in München unter dem Motto "Soziales Klima retten" veranstaltet. Busse dafür werden vom Kreisverband organisiert.

Nach diesem Appell erinnerte der Vorsitzende an die gemeinsamen Veranstaltungen des vergangen Jahres: Festabend zur 100-Jahr-Feier des TSV, traditionelle Muttertagsfeier, Kaffee-Klatsch für Senioren im DDM, Theaterbesuche auf der Naturbühne und der Luisenburg, Teilnahme an einer Wanderung des Kreisverbands in Himmelkron, Besuch des Generationentags bei der Bierwoche, Tagesausflug nach Würzburg. Besonderen Anklang fand die Adventsfeier. Genau 100 Teilnehmern erfreuten sich am Auftritt der Trebgaster Bläserinnen "Weibsblech" und dem Debüt des neuen "VdK-Dreigesangs" (Alfred Baumgärtner, Fritz Dörfler, Günther Hübner). Besonders erwähnte Alfred Baumgärtner die Mitglieder, die 2019 für die Aktion "Helft Wunden heilen" ein Rekordergebnis sammelten. "Die Hälfte dieses Betrages verbleibt im Ortsverband und ist der Grundstock für unsere Betreuungsarbeit."

Abschließend dankte er den drei Betreuerinnen Gunda Ludwig, Monika Kuhmann und Karin Gräbner, die nach seinen Worten die Hauptarbeit im Ortsverband leisten, und der Gemeinde für die kostenlose Nutzung des Gemeindezentrums.

"Chefbetreuerin" Gunda Ludwig konnte einen Zuwachs auf jetzt 304 Mitglieder vermelden. Bei elf Kranken- und 31 Geburtstagsbesuchen war das Betreuungsteam unterwegs. "Dabei spüren wir immer wieder, dass es den Menschen wichtig ist, wenn wir uns Zeit für sie nehmen." Höhepunkt war auch für sie die Adventsfeier. "Solche Nachmittage stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander. Das große Interesse und den Ansturm sehen wir auch als Lohn und Wertschätzung für unsere Bemühungen." Die gesamten Betreuungsaufwendungen bezifferte sie auf 1745 Euro. Dank des außergewöhnlich guten Sammelergebnisses und der Spenden war auch Kassier Harald Röder zufrieden und konnte einen Überschuss für die Vereinskasse melden.

Zum Kreisverbandstag am 22. April in Kulmbach wurden Reinhold Hohlweg, Albert Kolb, Gunda Ludwig und Harald Röder delegiert. Ersatzleute sind Karin Gräbner, Edgar Greb, Petra Konzek und Siegfried Küspert.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Walter Herrmann lobte den rührigen Ortsverein, der die Trebgaster Mitglieder mittlerweile gut integriert habe. Die Barrierefreiheit, das große Thema der letzten Jahre, sei in Harsdorf gut gelöst worden. "Alle reden vom Klima. Wir müssen uns aber auch um das soziale Klima kümmern", ermunterte er die Mitglieder, am Ball zu bleiben.

Für die vorbildliche Seniorenbetreuung in der Gemeinde dankte Bürgermeister Günther Hübner. Mehrere Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt: für zehn Jahre Reinhold Kolb, Manfred Lutz, Bernt Pingel, Klaus Schroth, Hans-Ulrich Ultsch; für 25 Jahre Maria Stenglein, für 30 Jahre Rudolf Eisenschink und Erika Worbs.

Für fünf Jahre ehrenamtliche Arbeit erhielten Karin Gräbner und Petra Konzek eine Ehrennadel des bayerischen Landesverbands. Dieter Hübner