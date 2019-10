Seniorenbeirat trifft sich in der Weinstube

Der Seniorenbeirat der Stadt Haßfurt trifft sich am Donnerstag, 17. Oktober, um 16 Uhr in der Weinstube "Ilse" in Haßfurt zu einer Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen die Ehrung der Geburtstagskinder, der Bericht von Michael Schulz, ein Rückblick auf die durchgeführten Veranstaltungen und die Vorstellung von Herta Schneider (Seniorenunion/Frauenkreis Sylbach). Des Weiteren gibt es einen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen, die Planungen der Stadt Haßfurt sowie den Vortrag "Plötzlicher Herztod" des Arztes Dr. Stefan Hochreuther am 11. November in der Stadthalle Haßfurt. Danach lädt die Stadt Haßfurt zur Brotzeit ein, wie der Seniorenbeirat mitteilt. red