Im Juli dieses Jahres wurde der Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach für die nächsten drei Jahre neu gewählt. Wer sind die Mitglieder des Seniorenbeirats und des Seniorenbüros, welche Aufgaben haben sie und welche Aktivitäten stehen aktuell im Vordergrund? Dazu sind am Samstag, 2. November, von 10 bis 12 Uhr alle Bürger eingeladen, einmal am Informationsstand in der Hauptstraße vorbeizuschauen. red