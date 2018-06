Seniorenbeirat klärt über Organspenden auf

Zur Entwicklung der Organspende und Transplantation in Deutschland stehen umfangreiche Darstellungen von Zahlen und Grafiken zur Verfügung. Hinter diesen Zahlen steht jedoch vieles, was sich statistisch nicht abbilden lässt: Abschied, Trauer, Hoffnung, großes Engagement, unermüdlicher Einsatz, mutige Entscheidungen und sehr viel Nächstenliebe. Möglichst vielen Menschen auf Wartelisten soll durch eine Transplantation mit einem geeigneten Spenderorgan geholfen werden. Der Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach lädt heute um 16 Uhr zum Vortrag "Organspende - Pflicht oder Kür?" im großen Saal des Generationenzentrums in der Erlanger Straße 16 ein. Es referiert Dr. Jutta Weiss. Sie wird zu diesem anspruchsvollen Thema die wesentlichen Informationen vermitteln und steht für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist frei. red