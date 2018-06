Seniorenbeirat bietet Malnachmittage an

Alle Herzogenauracher, die Lust haben, sich beim Malen und im Umgang mit Farben schöpferisch auszuprobieren, können ab Juli einmal pro Woche jeweils freitags von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Seniorenbeirats/Seniorenbüros in der Hinteren Gasse 32 ihren Neigungen nachgehen. An diesen Übungsstunden können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene teilnehmen. Erika Schreiber, eine erfahrene Künstlerin, wird die Leitung der Nachmittage übernehmen. Anmeldungen nimmt ab sofort das Seniorenbüro (Telefon 09132/737169, E-Mail: seniorenbuero@herzovision.de oder persönlich, Öffnungszeiten: Dienstag von 15 bis 17 Uhr, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr) entgegen. red