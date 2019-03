Seniorenbeirat bereitet Veranstaltungen vor

Mit bevorstehenden Veranstaltungen befasst sich der Seniorenbeirat der Stadt unter anderem in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 11. März, um 16 Uhr im Rathaus. Die Sitzung findet im kleinen Sitzungssaal im ersten Stock statt. Neben dem Jahresempfang am 20. März geht es auch um den Pflegedialog am 11. April und "Senioren melden sich zu Wort" am 12. Juli. Weitere Themen sind Berichte aus den Arbeitsgruppen, die Vorstellung der Arbeitsfelder des "Senioren-Netzes Erlangen" durch Richard Scholl und anderes mehr.