Seniorenbeirat auf dem Weihnachtsmarkt

Der Seniorenbeirat der Stadt Coburg ist am Donnerstag, 19. Dezember, von 11 bis 20 Uhr in der "Christkindels Bude" auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Die Mitglieder stehen während dieser Zeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung und informieren über ihre Arbeit. Wer noch eine Geschenkidee zu Weihnachten braucht, kann bereits dort Karten für den kommenden "Fasching der Generationen" am Samstag, 15. Februar, im Kongresshaus Rosengarten erwerben. red