Seniorenausflug geht nach Schwabthal

Am Mittwoch, 13. November, lädt das Seniorenbüro des Amts für Inklusion der Stadt Bamberg zur Fahrt nach Schwabthal ein. Wegen des Novemberwetters findet keine Wanderung statt, sondern die Gruppe macht es sich im Gasthof-Hotel "Zum Löwen" gemütlich beim Mittagessen. Am Nachmittag können Gans und Schnitzel bei flotter Musik wieder abtrainiert werden. Abfahrt ist am Bahnhof, Ecke Atrium, um 10.45 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Dann stehen die Busse für die Heimfahrt bereit. Aus organisatorischen Gründen muss bei der Anmeldung das Mittagessen verbindlich bestellt werden. Die Anmeldung wird nur am Freitag, 8. November, ab 8 Uhr im Seniorenbüro des Amtes für Inklusion im Rathaus, Maxplatz 3, Zimmer 313, entgegengenommen. red