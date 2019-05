Seniorenausflug eine Woche später

Das Rote Kreuz Hofheim/Königsberg weist darauf hin, dass der Seniorenausflug nicht am 8. Mai, sondern erst am Mittwoch, 15. Mai, stattfindet. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Bleichdamm in Königsberg. Zusteigemöglichkeiten sind vorher um 10.15 Uhr in Junkersdorf und um 10.20 Uhr in Unfinden. Anne Grimmer gibt weitere Auskünfte, Ruf 09525/981053. red