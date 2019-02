Seniorenarbeit optimieren

Zur Unterstützung des Austauschs innerhalb der ehrenamtlichen Seniorenarbeit in Herzogenaurach startet das Generationenzentrum Herzogenaurach mit einem Auftakttreffen in das Austausch-Forum "Ehrenamt Generationen Plus". Dieses findet am Donnerstag, 14. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr im großen Gruppenraum des Generationenzentrums der Stadt Herzogenaurach, Erlanger Straße 16 statt.

Bereits im Jahr 2017 gab es seitens ehrenamtlich leitend Tätiger im Seniorenbereich Impulse hinsichtlich einer Plattform zum regelmäßigen Informationsaustausch. In Anlehnung an diesen Bedarf soll nun ein Forum geschaffen werden, das sowohl den Austausch als auch die Entwicklung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Seniorenbereich in Herzogenaurach unterstützen soll, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Ehrenamtskoordinatorin Katja Heil und das Generationenzentrum (Leitung Evi Bauer, Simone Voit vom Fachbereich Generationen plus) der Stadt Herzogenaurach arbeiten dafür eng zusammen.

Input für Ehrenamtliche

Ziele sind unter anderem die Schaffung eines Forums für ehrenamtlich Tätige in leitender Funktion und das Anbieten kurzer Inputs durch Fachreferenten. Die Zielgruppe bilden Vereinsvorstände sowie ehrenamtlich, hauptverantwortlich tätige Leitungen von Initiativen und anderen Organisationen. Ziele des Auftakttreffens sind ein erstes Kennenlernen der interessierten Akteure, das Herausarbeiten wichtiger, aktueller Themen in der ehrenamtlichen Seniorenarbeit in Herzogenaurach sowie das Sammeln von Schwerpunktinteressen der Akteure hinsichtlich gezielter fachlicher Inputs. Um Anmeldung bis Freitag, 8. März, im Generationenzentrum unter Telefon 09132/734170 wird gebeten. red