Seniorenarbeit in der Diskussion

Eine Versammlung der Seniorengruppen-Verantwortlichen mit Austausch zu Seniorenthemen findet am Montag, 18. November, um 14.30 Uhr im Café Elisabeth, Kapellenstraße 14 , in Ebern statt. Dabei geht es um die anstehenden Projekte in der Stadt, das Bürgernetz und die Seniorenarbeit, teilte die Stadt Ebern mit. red