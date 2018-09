Senioren zu Busfahrplan anhören

Im November soll der stark in der Kritik stehende Busfahrplan verbessert werden, der überarbeitete Fahrplan für den städtischen Busbetrieb (ÖPNV) fertiggestellt sein und in Kraft treten. Dazu hatte der FT vergangene Woche einen Beitrag veröffentlicht. Diesen nahm die Stadtratsfraktion Bamberger Allianz (BA) zum Anlass für einen Antrag an OB Andreas Starke.

Damit trage die Fraktion der Tatsache Rechnung, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt, dass nach ihrer Erfahrung insbesondere ältere Menschen mit dem Stadtbus fahren.

Die BA-Fraktion erinnert in ihrem Antrag daran, dass man bereits im März dieses Jahres darum gebeten hatte, den neuen Fahrplan vor seinem Inkrafttreten zu veröffentlichen, um einem möglichen Diskussionsbedarf Raum zu geben. Es dürfe diesmal nicht der Eindruck entstehen, die Bürger würden vor vollendete Tatsachen gestellt.

Zudem reiche es nicht aus, so die BA in ihrem Antrag weiter, wenn sich die Stadtwerke darauf berufen, mit einigen Bürgervereins-Vorständen ein Informationsgespräch geführt zu haben. Im Zuge der"bisherigen Wartephase" habe die Fraktion die Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich ältere Menschen in der Stadt sich als Kunden des ÖPNV betroffen fühlen.

Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, habe die BA-Stadtratsfraktion einen zielorientierten Vorschlag unterbreiten. Der sieht so aus, dass die

Stadtwerke eine öffentliche Informationsveranstaltung speziell für die ältere Bevölkerung anbieten. Mit diesem "Seniorengipfel" solle deutlich werden, welche Bedeutung man dem Busfahren für ältere Menschen zumisst. red