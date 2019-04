Senioren wandern

Das Seniorenbüro des Amtes für Inklusion der Stadt Bamberg lädt alle unternehmungslustigen älteren Bürger am Mittwoch, 10. April, zu einer Ausflugsfahrt mit Wanderung ein.Gemeinsam wird die Gegend um Schwabthal im nördlichen Frankenjura unweit des Staffelbergs erkundet. Ausgangspunkt ist Uetzing. Von dort geht es auf die Anhöhe Sülligknöcklein mit Blick in den Lautergrund und aufs Maintal. Weiter geht es nach Schwabthal zur Gaststätte "Zum Löwen". Dort ist für die musikalische Umrahmung des Nachmittages und für ein gepflegtes Tänzchen gesorgt.

Schnitzel oder Dorschfilet

Kulinarisch verwöhnt werden Wanderer und Nichtwanderer von der guten Löwenküche. Wählen können sie zwischen: Schnitzel "Wiener Art" mit Kartoffelsalat, Gebackenem Dorschfilet mit Butterkartoffeln und Remouladensoße oder Kartoffelteigtaschen auf mediterranem Gemüse.

Abfahrt ist am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium, um 8.30 Uhr für alle, die an der Wanderung teilnehmen möchten. Für alle anderen geht es um 10.45 Uhr los. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Dann stehen die Busse für die Heimfahrt bereit und bringen die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt. Die Anmeldung zu dieser Seniorenfahrt wird nur am Freitag, 5. April, ab 8 Uhr im Seniorenbüro der Stadt Bamberg im Nebengebäude des Rathauses Geyerswörth, Geyerswörthstraße 3, Zimmer N 0, entgegengenommen. Aus organisatorischen Gründen muss bereits bei der Anmeldung das Mittagessen bzw. die Teilnahme an der Wanderung festgelegt werden. Fahrt, Essen und Musik sind im Teilnahmepreis von 12,50 Euro inbegriffen. red