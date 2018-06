Senioren wandern

Der Rennsteigeverein 1896, Ortsgruppe Zapfendorf , lädt alle Senioren zu einer Wanderung am kommenden Donnerstag, 28. Juni, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Zapfendorf am Parkplatz an der Schule/Friedhof. Anschließend fahren die Teilnehmer nach Bamberg. Die Wanderung führt vorbei am Rhein-Main-Donau-Kanal ab Schleuse Bamberg-Süd. Auch ein Rundgang im Kleingartenverein Sendelbach Bamberg ist vorgesehen. Die Strecke beträgt etwa vier Kilometer. Eine Schlusseinkehr in Bamberg ist geplant. Weitere Auskünfte erteilen die Wanderführerin Gisela Günther oder die Organisatorin Hermine Hölzlein unter Telefon 09547/8709925. red