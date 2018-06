Senioren wandern zum Senftenberg

Die Forchheimer Post- und Verdi-Senioren wandern am Donnerstag, 28. Juni, von Gunzendorf zum Senftenberg. Dort ist eine Einkehr vorgesehen. Die Gehzeit beträgt etwa zwei bis drei Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Centralkauf in Forchheim . Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Anmeldungen sind erwünscht bei Roswitha Gößwein, Telefon 09190/1282. red