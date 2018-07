Senioren wandern wieder

red



Am Mittwoch, 11. Juli, ist es wieder soweit: Die nächste Seniorenfahrt steht vor der Tür und das Senioren- und Generationenmanagement der Stadt Bamberg lädt alle interessierten Bamberger Senioren dazu ein. Das passende Wetter ist bestellt, heißt es in der Ankündigung aus dem Rathaus, mitgebracht werden müssen nur noch Tanz- und/oder Wanderschuhe.Die Wanderschuhträger treffen sich zur Abfahrt um 8.30 Uhr am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium. Von dort aus geht es mit dem Bus zum Wanderausgangspunkt nach Kirchaich. Hier startet die Wandergruppe dann in Richtung Dankenfeld zum Gasthaus "Böllner". Für die landschaftlich schöne Wanderstrecke sind etwa zwei Stunden eingeplant, dabei ist mit Steigungen zu rechnen.Wer nicht wandern kann oder möchte, der kann auch direkt zum Gasthaus fahren. Abfahrt ist dann um 10.45 Uhr ebenfalls am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium. Um 17 Uhr stehen die Busse für die Heimfahrt bereit. Gegen 18 Uhr werden alle Teilnehmer wieder zurück in Bamberg sein.Die Anmeldung zu dieser Seniorenfahrt wird nur am heutigen Freitag ab 8 Uhr im Büro der Seniorenbeauftragten im Rathaus Geyerswörth, Nebengebäude, Geyerswörthstraße 3, Zimmer N 0, entgegengenommen. Aus organisatorischen Gründen muss bereits bei der Anmeldung das Mittagessen bzw. die Teilnahme an der vorgesehenen Wanderung verbindlich festgelegt werden. Ausgegebene Karten können wegen der verbindlichen Essensvorbestellungen nicht mehr zurückgenommen werden.