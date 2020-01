Senioren wandern auf dem Hochrhöner

Eine Mehrtageswanderung "Hochrhöner für Senioren - Variante Kuppenrhön", unter dem Motto "Wandern und Schlemmen in der Rhön" bietet der Rhönklub-Zweigverein von Sonntag, 24. Mai, bis Freitag, 29. Mai, an. Die Wanderung von 55 Kilometern erfolgt in fünf Etappen entlang der westlichen Variante des Höchrhöners "Kuppenrhön". Die Wanderetappen sind für Senioren als schwer einzustufen. Anmeldungen an Wanderführer Heinz Krausenberger, Tel.: 0170/530 24 99, E-Mail: heinz.krausenberger@gmx.de bis Donnerstag, 30. Januar. sek