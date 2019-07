Senioren wandern auf dem Hochrhöner

Eine Ganztages-Wanderung "Hochrhöner für Senioren Etappe #10" Katzenstein - Dermbach bietet der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen am Donnerstag, 25. Juli, an. Die für Senioren mittelschwere Strecke ist zehn Kilometer lang, die Steigung beträgt 270 Meter. Für unterwegs bringen die Teilnehmer Rucksackverpflegung selbst mit, am Ende ist eine Einkehr in Dermbach geplant. Treffpunkt für diese Wanderung ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum, Geschwister-Scholl-Platz, in Bad Kissingen. Für die Strecke von insgesamt 170 Kilometer werden Fahrzeuge benötigt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte melden sich bis Sonntag, 21. Juli, bei Wanderführerer Bernd Schaupp, Tel.: 0171/710 44 86, E-Mail: bernd_schaupp@web.de an. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen. sek