Senioren wandern auf dem Hochrhöner

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen bietet am Donnerstag, 9. Mai, eine Ganztages-Wanderung "Hochrhöner für Senioren Etappe #05" Moordorf - Oberweißenbrunn an. Die mittelschwere Strecke ist neun Kilometer lang. Eine Einkehr ist in Moordorf vorgesehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum, Geschwister-Scholl-Platz. Die Anfahrt wird in Fahrgemeinschaften mit Fahrkostenbeteiligung bewältigt. Anmeldungen nimmt bis Sonntag, 5. Mai, Wanderführerin Ellengard Handschuh, Tel.: 0171/174 27 86, E-Mail: ellen@handschuh-Dach.de entgegen. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke werden bei der Tour empfohlen. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen. sek