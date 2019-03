Senioren wandern auf dem Hochrhöner

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen hat für Donnerstag, 28. März, eine Ganztageswanderung "Hochrhöner für Senioren Etappe # 03" im Programm. Die für Senioren mittelschwere Strecke von 11,3 Kilometern führt vom Guckas-Pass über Langenleiten

nach Premich. Für unterwegs wird Rucksackverpflegung empfohlen. Eine Schlusseinkehr in Frauenroth ist geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Aldi-Parkplatz Spitzwiese in Bad Kissingen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Rückkehr ist um 19 Uhr. Wegen Teilnehmerbegrenzung ist eine Anmeldung bei Wanderführerin Ellengard Handschuh (Mobil: 0171/174 27 86, E-Mail: ellen@handschuh-Dach.de) erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek