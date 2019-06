Senioren wählen ihre Vertreter

Am Dienstag, 2. Juli, sind alle Einwohner der Stadt Herzogenaurach, die an diesem Tag 60 Jahre und älter sind, stimmberechtigt und aufgerufen, an der Wahl des Seniorenbeirats für die nächsten drei Jahre teilzunehmen. In Herzogenaurach stellen sich unabhängige Einwohner als Kandidaten selbst zur Verfügung, und durch die Wahl wird dann entschieden, wer das Vertrauen der Bevölkerung für ein derartiges Ehrenamt hat. Das soll dazu führen, dass nicht Menschen tätig werden, die sich für die Belange der älteren Generation einsetzen sollen, sondern solche, die dieses selbst wollen, heißt es einer Pressemitteilung des Beirats.

Die Wahl der Beiräte aus dem Kreis der Bürger findet von 8 bis 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses am Wiesengrund statt. Zur Wahl stehen Michael Baltz, Margita Becker, Hans-Jürgen Heinzel, Klara Hubmann, Jürgen Jansen, Gerlinde Martini, Christine Müller, Hans Münck, Sieglinde Schmidt, Dieter Schulz, Karin Wittenzellner-Zollhöfer, Robert Weigl und Ulrich Welz. Wer an der Wahl nicht teilnehmen kann, kann bis Mittwoch, 26. Juni, im Generationenzentrum unter Telefon 09132/734170 Briefwahlunterlagen beantragen. red