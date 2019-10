Die Senioren aus Nüdlingen und Haard unternehmen am Mittwoch, 16. Oktober, eine Halbtagesfahrt nach Volkach. Auf dem Programm steht eine Schifffahrt auf der Volkacher Mainschleife und der Besuch der Lourdes-Kapelle in Escherndorf. Abfahrt ist um 11.50 Uhr an der Kirche in Haard und um 12 Uhr am Heimatmuseum in Nüdlingen. Anmeldungen im Pfarrbüro, Tel.: 0971/3489. sek