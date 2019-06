Das Seniorenteam Eltingshausen veranstaltet am Dienstag, 11. Juni, einen Halbtagesausflug nach Werneck. Dort erleben die Senioren eine Führung durch das Schloss, legen eine Kaffeepause ein und besichtigen noch den Schlossgarten. Das Abendessen wird in Stettbach eingenommen. Abfahrt ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus Eltingshausen. Anmeldungen sind unter Tel.: 09738/433 und 09738/674 möglich. sek