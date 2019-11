Senioren Union plant Veranstaltungen für 2020

Unter der Leitung des Senioren Union (SEN)-Kreisvorsitzenden Siegfried Erhard tagte der SEN-Vorstand diesmal in Ramsthal, einerseits um die kommenden Veranstaltungen vorzubereiten, und andererseits aus erster Hand Näheres über den Weinort zu erfahren. Begrüßt wurden die SEN-Mitglieder von Adolf Gündling, dem Bürgermeister.

Gündling machte deutlich, welche Schäden die extreme Hitze und die Frosttage des Jahres 2019 im malerischen Weinort angerichtet hatten. Dringend erforderlich seien ein Waldumbau und Änderungen beim Weinbau. Stolz zeigte er sich darüber, dass Ramsthal die Auszeichnung "terroir f" zuerkannt wurde. Als Problem nannte der Bürgermeister die erforderliche Kläranlage.

Im Anschluss an den Vortrag des Bürgermeisters zeigte der 22-jährige Experte Maximilian Schiefer, welche Möglichkeiten die Kommunen bei der Nutzung neuer Medien hätten. Er sagte zu, Interessenten in den Aufbau einer Homepage weiter einzuführen.

Helmut Kolb gab bekannt, dass sich die Zahl der SEN-Mitglieder weiterhin auf hohem Niveau halte. Derzeit gebe es 530 Mitglieder. Austritte und Sterbefälle seien durch Neueintritte ausgeglichen worden.

Die Adventsfahrt, als letzte Veranstaltung im Jahr, führt heuer am Dienstag, 10. Dezember, nach Aschaffenburg. Die genauen Abfahrtszeiten werden noch im Bestätigungsschreiben mitgeteilt. Nach Mittagessen und Stadtführung geht es zur adventlichen Besinnung in die katholische Stiftskirche. Anschließend besteht Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die Fahrt erfolgt mit maximal zwei Bussen. Anmeldeschluss ist Montag, 25. November.

Veranstaltungen 2020: Am 15. Januar 2020 wird das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises vorgestellt. Am 12. Februar findet im Gasthaus Brust (Obererthal) der SEN-Fasching statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Am 6. März 2020 gibt es ein Fischessen im Gasthof Körner (Arnshausen). Am 22. April folgt die Jahreshauptversammlung in Reith. Im Juni findet eine Mainschifffahrt mit anschließendem Kulturprogramm statt.

In der Vorplanung ist die Jahresfahrt 2020 (12. bis 18. Juli). Sie soll nach Norden führen. Erstes Ziel ist die Hansestadt Bremen. Weitere Stationen sind Papenburg, wo in der Meyer-Werft große Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Am folgenden Tag geht es ganztags zur Insel Norderney. Weitere Höhepunkte sind Bremerhaven mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum und einem Abendessen auf dem Restaurantschiff "Alexander von Humboldt". Die Rückreise erfolgt über Hildesheim.

Arthur Stollberger