Senioren-Union in der Kirchenburg

Eine Dreiländerfahrt mit Bayern, Hessen, Thüringen unternahm die Senioren-Union Haßberge. Die Ziele waren Tann in der Rhön mit seiner 1000-jährigen Geschichte und Ostheim in der Rhön, wo die Kirchenburg aus dem Jahre 1410 als herausragendes Bauwerk besichtigt wurde. Sie gilt mit 75 mal 75 Metern als Deutschlands größte und schönste Kirchenburg. Sie ist umgeben von einer doppelten Ringmauer und Wehrtürmen; darunter sind 66 Keller angelegt, die heute noch genutzt werden. Weiter ging es nach Hammelburg mit seinem historischen Brunnen, dem roten Schloss, das imposant zwischen Weinbergen über der Stadt thront, und mit der für 13,5 Millionen Euro neu gestalteten Musikakademie. Als nächste Veranstaltung wurde für Donnerstag, 18. Juli, der Besuch im Landschaftsgarten auf der Bettenburg bei Hofheim und bei "Auenland-Beef" in Rügheim angekündigt. gg