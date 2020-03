Senioren-Union hatte ein abwechslungsreiches Jahr

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Senioren-Union Kulmbach. Kreisvorsitzender Erhard Hildner ging auf die beiden jüngsten Vorstandssitzungen ein und den Besuch der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier.

Hildner streifte kurz die Bezirksversammlung der Senioren-Union und ging auf die Besuche des Bezirkslehrgutes Bayreuth sowie des Fruchthofs Scherzer & Boss in Wonsees-Feulersdorf ein.

Die vorweihnachtliche Feier fand in der St.-Andreas-Kirche in Willmersreuth statt. Gemeinderat Steffen Hühnlein informierte über die Geschichte des Gotteshauses. Der Besuch klang mit einem Orgelkonzert von Kurt Nagel aus.

Stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann machte im Vortrag "100 Prozent Landkreis Kulmbach" deutlich, dass 50 Frauen und Männer aus dem gesamten Kreisgebiet antreten, um unsere Heimat in eine gute Zukunft zu führen. Er hob hervor, dass ihn mit Landrat Klaus Peter Söllner schon über zwei Perioden eine hervorragende Zusammenarbeit verbinde.

Hervorragende Entwicklung

Söllner selbst ging auf die staatlichen Stabilisierungshilfen ein. Als Beispiel einer hervorragenden Entwicklung nannte Klaus Peter Söllner das Klinikum Kulmbach, das derzeit einen Stand vom 1700 Mitarbeitern aufweist und somit der größte Arbeitgeber im Landkreis ist. Zum Abschluss stellte Landrat Söllner fest, dass die Freien Wähler und WGK-Fraktion wie bisher auch zukünftig an der Seite von Oberbürgermeister Henry Schramm stünden, der sich um Kulmbach verdient gemacht habe.

Kandidaten

Folgende Kreistagskandidaten stellten sich den Versammelten der Seniorenunion vor: Doris Leithner-Bisani, Brigitte Soziaghi, Robert Bosch, Dieter Hägele, Erhard Hildner, Michael Pfitzner, Christian Ruppert, Gerhard Schneider, Harald Will und Alexander Wunderlich.

Kreisvorsitzender Erhard Hildner schlug für Mittwoch, 27. Mai, eine Omnibusfahrt nach Bayreuth vor. Abfahrt mit Merkel-Reisen ist in Kulmbach am Schwedensteg um 13 Uhr.

In Bayreuth ist eine Stadtführung geplant mit den Zielen Schlosskirche und Schlossgärten, anschließend wandert die Gruppe zur Villa Wahnfried und zum Grab von Richard Wagner. Ein Spaziergang durch den Hofgarten zum Wilhelmine-Museum im Neuen Schloss und weiter zur Stadtpfarrkirche und Historischen Museum vorbei am Sterbehaus von Jean-Paul Richter folgen. Die abschließende Einkehr ist im Gasthaus "Manns-Bräu" in der Friedrichstraße geplant.

Die Kosten betragen bei 40 Teilnehmern 20 Euro pro Person. kpw