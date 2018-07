Senioren-Union geht auf Wandertour

sek



Die Mitglieder der Senioren-Union unternehmen am Donnerstag, 5. Juli, eine Wanderung zu Kaisers Weinbergshütte. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Postamt. Sandra Kaiser bietet für Nichtwanderer einen Fahrdienst an. Wer diesen benötigt, meldet sich unter Tel.: 09732/911 30 an. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.