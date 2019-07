Senioren Union begibt sich auf Ausflug

Der Kreisverband der Senioren Union lädt seine Mitglieder am Mittwoch, 7. August, zum Sommerausflug mit Mainschifffahrt ein. Wie SEN-Kreisvorsitzender Sigfried Erhard mitteilt, sind auf dem großen Schiff, der "Alten Liebe", noch viele Plätze verfügbar. Der geplante Tagesablauf sieht wie folgt aus: Um 10 Uhr findet eine Stadtführung in Lohr am Main statt. Danach begeben sich die Senioren auf das altbekannte Schiff, die "Alte Liebe". Die Fahrtstrecke auf dem Main führt vorbei an der Altstadt von Karlstadt und den Weinorten Himmelstadt, Retzbach, Thüngersheim und Veitshöchheim nach Würzburg. Während der Fahrt werden Mittaqessen sowie Kaffee und Kuchen serviert. Ausklingen soll der Tag bei einem gemeinsamen Abendessen in der "Goldenen Gans" in Würzburg. Die Abfahrt der Busse (Zustiegsort und Zeit) wird den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt. Anmeldungen sind umgehend bei Schatzmeister Helmut Kolb (E-Mail: h.h.kolb@t-online.de oder per Tel.: 0971/785 704 78 vorzunehmen. sek