Senioren- und Genießer-Radtour II

Die Seniorenvertretung 55plus Ebermannstadt lädt zur Radtour am Freitag, 26. April, ein. Bei gutem Wetter werden die Osterbrunnen Richtung Muggendorf besucht. Die Strecke beträgt etwa 18 Kilometer. Start ist um 14 Uhr am Brunnen am Marktplatz in Ebermannstadt. red