Senioren- und Genießer-Radtour I

Die Seniorenvertretung 55plus Ebermannstadt lädt zur Senioren-Oster-Radtour am Donnerstag, 25. April, ein. Bei gutem Wetter werden die Osterbrunnen im Leinleitertal angefahren. Die Wegstrecke beträgt etwa 40 Kilometer. Start ist um 13.30 Uhr am Brunnen am Marktplatz in Ebermannstadt. red